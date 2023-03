Amazon ha appena rivelato i titoli gratuiti per PC del mese di aprile 2023 e oltre a essere (come sempre) un numero generoso, ce ne sono un paio che meritano senz’altro la vostra attenzione.

Vi ricordiamo che per riscattare questi giochi è necessario essere abbonati ad Amazon Prime, un servizio che oltre a garantirvi diversi giochi gratuiti mensili, vi permette di accedere anche ad Amazon Prime Video e ovviamente ad Amazon Prime per quanto concerne i servizi di spedizione.

Inoltre, i giochi del mese precedente, tra cui: Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Adios, I Am Fish, Faraway 3: Arctic Escape, Book of Demons, Peaky Blinders: Mastermind, City Legends: Trapped in Mirror – Collector’s Edition sono ancora riscattabili gratuitamente, quindi affrettatevi.

Ma cosa avremo durante il mese di aprile? Beh, un bel po’ di roba. Innanzitutto potremmo andare a caccia di nazisti con Wolfenstein: The New Order, ma anche esplorare le meravigliose terre di Icewind Dale: Enhanced Edition o magari divertirci con Metal Slug 4. Insomma parliamo di titoli, seppur datati, davvero niente male, e poi dai, sono gratuiti. Tra l’altro Bethesda deve averci preso gusto a regalare titoli via Prime, perché in passato abbiamo visto, per esempio, Daggerfall e Dishonored. Di seguito tutti i giochi che saranno riscattabili con le date precise:

Prime Gaming, i giochi gratis riscattabili

6 aprile

Wolfenstein: The New Order

Ninja Commando

Art of Fighting 3

13 aprile

The Beast Inside

Icewind Dale: Enhanced Edition

Crossed Swords

Ghost Pilots

20 aprile

Beholder 2

Terraformers

Metal Slug 4

Ninja Masters

27 aprile

Looking fo Aliens

Grime

Sengoku

Magician Lord

I giochi sono riscattabili sia attraverso l’app desktop sia via browser da questo link. Vi ricordiamo, inoltre, che anche Epic Games oggi ha annunciato i titoli gratuiti della settimana e sono tutti scaricabili gratuitamente, senza nessun tipo di sottoscrizione.

