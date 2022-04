Anche per questa settimana siamo giunti al momento tanto atteso dai tantissimi videogiocatori PC. Come accade ormai da qualche mese, lo store digitale di Epic Games sta regalando un paio di giochi gratis di grande livello. Basti pensare a settimana scorsa, quando grazie all’Epic Games Store diversi appassionati hanno potuto aggiungere gratis alla propria collezione un capolavoro di genere quale è XCOM 2.

Il primo titolo free per questa settimana è Riverbound, un coloratissimo titolo d’azione in visuale isometrica con grafica cubettosa in pieno stile Minecraft. Si tratta di una vera e propria avventura che si può affrontare sia in giocatore singolo, che in compagnie di un gruppo di amici fino a quattro giocatori. Per fare vostro questo Riverbound e iniziare subito una nuova avventura potete riscattare il titolo a questo indirizzo.

Arriviamo però ora al vero e proprio pezzo da novanta della settimana: Amnesia Rebirth. L’iconica saga survival horror in prima persona di Frictional Games è tornata di recente con un terzo capitolo che ci porta ancora di più nell’oscurità. Tra lande desertiche e ambientazioni tanto ammalianti quanto spaventose rinasce l’horror made in Frictional con uno dei titoli più interessanti degli ultimi anni.

Per riscattare Amnesia Rebirth potete cliccare su questo indirizzo. Come al solito, questi titoli gratuiti saranno riscattabili a costo zero fino a giovedì prossimo. Per i prossimi giochi gratis toccherà attendere fino alla prossima settimana, quando lo store Epic metterà a disposizione Just Die Already e Paradigm.