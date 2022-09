Come ogni giovedì continua la graditissima tradizione dei giochi gratis proposti dall’Epic Games Store. Sono ormai diverse settimane che il noto store digitale ci permette di aggiungere alle nostre ludoteche digitali più di un titolo alla volta, e anche oggi possiamo mettere le mani su una coppia di giochi assolutamente da non perdere. Come al solito, questa promozione durerà una settimana, con il prossimo giovedì che vedrà l’arrivo di altri due titoli gratuiti tutti da scoprire.

Il primo dei due giochi gratis che stanno venendo regalati a partire da quest’oggi è un vero e proprio pezzo da novanta, soprattutto per tutti coloro che amano giocare su PC. Parliamo del popolarissimo ARK Survival Evolved; un titolo che è in commercio ormai da diversi anni e nonostante questo continua ad attirare le attenzioni di molti appassionati del genere survival. Questo grazie a una serie di aggiornamenti che caricano l’esperienza di nuovi contenuti tutti da scoprire. Potete riscattare gratuitamente ARK a questo indirizzo.

Il secondo titolo gratis della settimana è un qualcosa di più oscuro e underground. Si tratta infatti di Gloomhaven, un particolarissimo GDR tattico pieno di creature dai tratti mostruosi e alquanto affascinanti per chi ama le stranezze dei mondi fantasy. Questo gioco, inoltre, mischia una serie di elementi da dungeon crawler, così da dare a chiunque vi si approcci la sensazione di esplorare man mano un mondo sconosciuto tutto da scoprire. Potete riscattare Gloomhaven a questo indirizzo.

Anche per questa settimana l’Epic Games Store ci ha permesso di fare incetta di nuovi giochi gratis da aggiungere alla nostra collezione. Siamo sicuri che gli amanti dei survival e dei GDR fuori dal coro saranno più che felici di poter sperimentare due esperienze così impattanti. L’appuntamento con i prossimi titoli gratuiti dell’Epic Games Store è a settimana prossima, ma tenete gli occhi sempre aperti sulle nostre pagine per non perdervi altri giochi gratis da riscattare.