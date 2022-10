Eccoci ancora qua, come ogni giovedì pomeriggio, pronti a riscattare una serie di nuovi giochi gratis per PC. L’appuntamento settimanale targato Epic Games Store va avanti ormai da diversi anni, e proprio grazie al negozio digitale Epic Games molti videogiocatori PC posso dire di essersi fatti una ludoteca di tutto rispetto. Tra produzioni tripla A e giochi più sperimentali ce n’è sempre per tutti i gusti, ma vediamo nel dettaglio quali sono i titoli gratuiti proposti per questa settimana.

Il primo dei due giochi gratis riscattabili questa settimana tramite l’Epic Games Store è Rising Hell, un titolo indie bidimensionale sviluppato dai ragazzi di Tahoe Games. In questa esperienza platform con elementi rogue-like i giocatori dovranno farsi spazio livello dopo livello squartando orde e orde di demoni, il tutto con un sottofondo e un mood generale che sprizza sangue e metal da ogni pori. Potete riscattare Rising Hell cliccando a questo indirizzo.

Passiamo ora al secondo dei giochi gratis di questa settimana con Slain Back From Hell, un altro titolo dal gusto indie che si pone come un’esperienza che trasuda stile retro da ogni angolo. Anche questo gioco presenta una struttura molto classica da platform bidimensionale e con diversi elementi dark fantasy che riportano alla mente i più classici capitoli di Castlevania. Le ispirazioni sono palesi, e se amate questo genere di titoli potete riscattare Slain Back From Hell a questo indirizzo.

Ancora una volta ci troviamo a fare i conti con un paio di esperienze gratuite molto interessanti da aggiungere alle nostre ludoteche digitali. Ricordiamo, infine, che questi due giochi resteranno riscattabili gratuitamente per una settimana intera, e tra sette giorni esatti ci ritroveremo ancora qui per scoprire e analizzare quelli che saranno i prossimi titoli gratuiti gentilmente offerti dall’Epic Games Store.