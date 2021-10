Giochi gratis PC: Epic Games regala il simulatore dei sogni per i PC gamer

Come ogni giovedì pomeriggio che si rispetti siamo ancora qui a parlare dei nuovi giochi gratis offerti dal sempre generosissimo Epic Games Store. Come ormai accade da qualche settimana, anche oggi gli utenti dello store Epic potranno aggiungere alla propria libreria un solo gioco, scopriamo insieme quale.

Parliamo di PC Building Simulator, quello che è a tutti gli effetti sia un simulatore che un esperienza interattiva di PC building. I giocatori potranno creare e sistemare sia PC fissi che portatili mentre portano avanti e fanno evolvere la propria azienda di riparazioni computer.

PC Building Simulator, inoltre, è un simulatore a tutti gli effetti con collaborazioni con i grandi marchi del settore come: AMD, Cooler Master, Asus, Corsair e tantissimi altri.

Se il tutto vi ha incuriosito, potete riscattare PC Building Simulator a questo indirizzo. Per i prossimi giochi gratis dobbiamo aspettare una settimana, quando Epic Games Store regalerà: Paladins Epic Pack e Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse .