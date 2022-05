A distanza di una settimana esatta eccoci nuovamente qui, pronti ad accogliere i nuovi giochi gratis proposti dal sempre generosissimo Epic Game Store. Ancora una volta lo store di Epic ha voluto mantenere nascosta l’identità del nuovo gioco gratis della settimana fino a pochi istanti fa, ma finalmente dopo il grandissimo Borderlands 3 di sette giorni fa, a partire da oggi tutti gli utenti PC potranno riscattare una nuova esperienza contenente ben tre giochi.

Il gioco gratis della settimana è Bioshock The Collection, un pacchetto contenente tutti e tre i capitoli della saga di Irrational Games in versione rimasterizzata. Parliamo di un franchise FPS che ha saputo entrare nei cuori degli appassionati in breve tempo e che, ancora oggi, è ritenuto una delle saghe più belle da giocare almeno una volta nella vita. Che vogliate esplorare la città subacquea di Rapture o la città tra le nuvole di Columbia, questa collection fa al caso vostro.

Oltre a poter godere dei primi due capitoli in versione rimasterizzata, con questo pacchetto potrete esplorare anche Bioshock Infinite nella sua versione Complete Edition, la quale include i due DLC Burial at Sea parte 1 e 2 che completano la saga dandovi un quadro unico di tutta l’esperienza complessiva. Se volete riscattare questa collection in via del tutto gratuita lo potete fare cliccando a questo indirizzo.

Come al solito, il nuovo gioco gratuito della settimana sarà riscattabile a costo zero fino a giovedì prossimo. Per i prossimi giochi gratis toccherà però attendere fino alla prossima settimana, quando lo store Epic metterà a disposizione ancora una volta un gioco misterioso.