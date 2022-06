A poche ore dall’inizio della Summer Game Fest condotta da Geoff Keighley, ci pensa l’Epic Games Store a riscaldare il pubblico videoludico con la propria iniziativa legata ai giochi gratis. Dopo settimane passate a riscattare titoli di grandissima qualità come la Bioshock Collection o il più recente Wolfenstein The New Order, anche oggi gli utenti Epic Games Store possono aggiungere una nuova esperienza alle proprie ludoteche digitali.

Il gioco gratis della settimana è Maneater, un folle videogioco in cui dovrete impersonare uno squalo. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Tripwire Interactive è stato strutturato come un vero e proprio gioco di ruolo in cui avanzare di livello completando missioni principali e secondarie. Come da buona tradizione del genere, inoltre, durante la vostra quest sanguinaria guadagnerete punti per aumentare le caratteristiche del vostro squalo assassino.

Come si può leggere sulla pagina del gioco sullo store Epic Games, in Maneater inizieremo la nostra avventura come un piccolo cucciolo di squalo e avremo il compito di sopravvivere al mondo subacqueo spietato con le pinne e con i denti. Per adempiere al compito, dovremo esplorare un mondo vasto e fronteggiare diversi nemici, sia umani che animali. Se il tutto ha saputo incuriosirvi, sappiate che a partire da adesso potete riscattare gratis Maneater a questo indirizzo.

Anche questo gioco gratuito della settimana sarà riscattabile a costo zero fino a giovedì prossimo. Per i prossimi giochi gratis toccherà però attendere fino alla prossima settimana, quando lo store Epic metterà a disposizione ancora una volta un gioco misterioso.