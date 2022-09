Possiamo dire con estrema certezza che questa settimana si è rivelata una vera e propria pacchia per i cacciatori di giochi gratis. Questo perchè è da lunedì che molti degli store PC più celebri hanno aperto il rubinetto dei giochi gratuiti. Ma gli store non solo i soli, dato che proprio poco fa vi abbiamo parlato della celebrazione d 2K nei confronti della saga di Mafia. Come se non fosse abbastanza, ora tocca all’Epic Games Store donare ai propri utenti due grandi giochi imperdibili per tutti gli amanti di questi medium.

Il primo dei due giochi gratis di questa settimana è un vero e proprio pezzo da novanta. Parliamo di Shadow of the Tomb Raider nella sua versione Definitive Edition, che contiene tutti i DLC post lancio del titolo. Questo titolo segna la fine dell’ultima trilogia con protagonista una Lara Croft più giovane ed in evoluzione costante rispetto al passato. Se non avete mai giocato a questo titolo, lo potete riscattare a questo indirizzo.

Il secondo titolo gratuito è una produzione decisamente più contenuta, ma non per questo meno meritevole delle vostre attenzioni. Si tratta di Submerged Hidden Depths, un titolo parecchio avventuroso che vi porterà ad esplorare un mondo ormai sommerso. I misteri e una storia tutta da svelare vi porteranno a conoscere gli anfratti di questo mondo tanto affascinante quanto pericoloso. Potete riscattare quest’altro titolo a questo indirizzo.

Oltre a questi due giochi gratis, questa settimana Epic Games Store ha deciso di regalare anche un bonus per Knockout City. Si tratta di un bundle che vi permetterà di ottenere una serie di contenuti in game una volta che avrete fatto l’accesso al gioco con il vostro profilo Epic Games. Insomma una settimana ricca anche per quanto riguarda i titoli regalati dall’Epic Games Store. L’appuntameno è a giovedì prossimo, quando lo store regalerà altri due titoli da non perdere.