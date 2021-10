Giochi gratis PC: Epic Games regala un folle gioco sugli zombie, e non solo

Il giovedì è giorno di nuovi giochi gratis da aggiungere alla propria collezione, e come sempre non può mancare l’appuntamento pomeridiano dell’Epic Games Store, il quale quest’oggi ci offre oltre a un titolo gratuito anche un pacchetto di contenuti bonus.

Il gioco in regalo questa settimana è Stubbs the Zombie Rebel Withou a Pulse, un folle gioco uscito originariamente in epoca PS2, Xbox e GameCube in cui i giocatori vestono i panni di uno zombie intento a zombificare il mondo intero.

Oltre a questo titolo gratuito, questa settimana lo store Epic Games offre anche un pacchetto gratuito Epic Paladins, che vi permettere di sbloccare quattro campioni e una serie di oggetti estetici.

Potete riscattare Stubbs the Zombie Rebel Without a Pulse a questo indirizzo, mentre se volete ottenere il pacchetto di Paladins lo potete ottenere a quest’altro indirizzo. La prossima settimana arriveranno altri giochi gratis da parte di Epic Game Store, tra i quali ci sarà Among the Sleep Enhanced Edition.