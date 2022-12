Prosegue la stupenda offerta di giochi gratis proposta dall’Epic Games Store in questo speciale periodo dell’anno. Per festeggiare al meglio il Natale, lo store digitale di Epic Games ha ben pensato di non donarci una o più esperienze ogni settimana, bensì di passare per un periodo limitato di tempo a regalare almeno un gioco al giorno. Dopo una fantastica tripletta di Fallout classici, oggi tocca a un’altra esperienza gratuita; vediamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Il titolo gratis offerto oggi dall’Epic Games Store è Encased, un gioco di ruolo con elementi tattici sviluppato dai ragazzi di Dark Crystal Games e pubblicato dall’etichetta Prime Matter. Parliamo di un’esperienza che farà sicuramente gola a chi ama gettarsi in avventure GDR che permettono di scoprire nuovi mondi inesplorati e tanti personaggi tutti diversi. Il tutto, come già citato, inserendo delle meccaniche di gameplay a sfondo tattico.

Come possiamo leggere nella descrizione del gioco sulla pagina dell’Epic Games Store, Encased è un gioco di ruolo fantascientifico ambientato in una versione alternativa degli anni ’70, in cui un gigantesco manufatto sconosciuto chiamato La Cupola viene scoperto in un lontano deserto. I giocatori saranno spronati a combattere, esplorare le misteriose lande desolate, e a unirsi a una delle forze che operano in questo mondo in rovina.

Se il regalo di oggi ha saputo attirare la vostra curiosità, vi ricordiamo che potete riscattare Encased comodamente sullo store digitale Epic Games cliccando a questo indirizzo. Come al solito va sottolineato che questo titolo sarà riscattabile a costo zero da adesso fino alle prossime ventiquattro ore. Non dimenticatevi di tornare sulle nostre pagine anche domani per scoprire cosa si celerà dentro al nuovo pacchetto misterioso apparso sullo store di Epic.

