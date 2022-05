A distanza di una settimana siamo tornati ad accogliere nuovi giochi gratis proposti dall’ormai sempre generoso Epic Games Store. Dopo mesi in cui lo store Epic ci ha regalato due o più titoli gratuiti, quest’oggi si spezza la tradizione, con il negozio digitale che ci dona una sola esperienza. Non perdiamo altro tempo e vediamo nel dettaglio qual è il titolo gratuito della settimana per tutti gli utenti Epic Games Store.

Il gioco gratuito della settimana è Terraforming Mars, un gestionale con elementi da gioco da tavolo sviluppato da Asmodee Digital. La società leader nella realizzazione di board games ha ormai aperto anche una divisione legata allo sviluppo di videogiochi legati alle IP più famose dei propri giochi da tavolo. Se siete fa di board games in salsa virtuale, sappiate che potete fare vostro Terraforming Mars a questo indirizzo.

Come possiamo leggere nella descrizione del gioco che si può trovare sull’Epic Games Store: “In Terraforming Mars i giocatori dovranno controllare una Corporation con determinate caratteristiche, giocare le proprie carte Progetto, aumentare la produzione, collocare Città e aree verdi sulla mappa, e competere per rivendicare Milestone e Riconoscimenti su tutto il pianeta rosso.”

Come al solito, questo titolo gratuiti sarà riscattabile a costo zero fino a giovedì prossimo. Per i prossimi giochi gratis toccherà attendere fino alla prossima settimana quindi, quando lo store Epic metterà a disposizione Jotun Valhalla Edition.