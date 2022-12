Il Natale per i videogiocatori è ancora più bello, soprattutto grazie ai giochi gratis PC che Epic Games Store sta regalando in questo periodo. In occasione de giorno di Natale, per ventiquattro ore, potete riscattare dunque un titolo che, rilasciato originariamente come esclusiva PlayStation, arrivò anche su PC.

In realtà il gioco era stato già ampiamente “leakato” nelle scorse ora Ma ora abbiamo la conferma che Death Stranding è riscattabile gratuitamente attraverso l’Epic Games Store. Anche questa volta le community ci sono arrivate in anticipo, riuscendo a decifrare gli indizi lasciati qua e la dalla stessa Epic. Il titolo in questione altro non è che la nuova IP di Hideo Kojima, originariamente realizzata in esclusiva per PlayStation 4 e solo successivamente arrivata anche su PC e PlayStation 5.

Death Stranding è ambientato negli ex Stati Uniti d’America, dopo un evento cataclismatico nel quale devastanti creature hanno iniziato a vagare per la Terra e la società contemporanea ha cessato di esistere. Il giocatore prenderà il ruolo di Sam Porter Bridges (interpretato dal celebre Norman Reedus), un corriere che ha come compito la consegna di provviste essenziali alle colonie ormai isolate, oltre che a riconnetterle fra loro grazie a una speciale rete di comunicazione. Ovviamente questo incipit è solo l’inizio di una delle storie più contorte mai scritte da Hideo Kojima.

Se siete in cerca di altri giochi gratis PC (e magari anche console, se siete tra i fortunati possessori di hardware next gen) vi invitiamo a visitare questo nostro articolo, che include i migliori titoli attualmente disponibili gratuitamente su tutte le piattaforme. Infine, se volete saperne di più su Death Stranding, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del gioco, che potete raggiungere a questo indirizzo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.