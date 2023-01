Nuova settimana, nuovi giochi gratis PC regalati dall’Epic Games Store. Dopo Epistory, regalato la scorsa settimana, questa volta lo store ha deciso di tornare alla classica doppietta di titoli distribuiti gratuitamente. E sì, questa settimana son ben due i giochi a tinte noir che vengono regalati. Non si tratta di giochi nuovi, ma sono comunque un bel regalo, soprattutto se siete amanti delle avventure cinematografiche e degli shooter.

Partiamo dal primo: si chiama Adios ed è un gioco decisamente molto particolare. Il titolo, sviluppato e pubblicato da Mischief, mette i giocatori nei panni di un allevatori di maiali, che decide di interrompere il suo rapporto con la criminalità organizzata ed evitare che le vittime di mafia vengano mangiate dai suoi animali. Il titolo è ambientato in Nord America ed è un’avventura cinematografica, dove i giocatori sono chiamati a prendere una decisione difficile.

Spazio poi a Hell is Others. Pubblico da A List Games e sviluppato da Yonder, in collaborazione con Strelka Games, il gioco è un PvPvE shooter d’estrazione ambientato a Century City, una città immersa in un anotte perenne tra la realtà e la follia. Il gioco non è in 3D, ma offre una visuale isometrica, che abbiamo imparato ad apprezzare con altri giochi e produzioni minori, come per esempio Hotline Miami. Piccolo dettaglio: Hell is Others è interamente sviluppato in Italia, da Yonder, team di sviluppo che ha prodotto esperienze come Circle of Sumo e Red Rope: Don’t Fall Behind.

I giochi gratis sono disponibili a partire da oggi, giovedì 26 gennaio 2023 e lo resteranno fino a settimana prossima, ovvero giovedì 2 febbraio 2023. Se siete in cerca di altri giochi gratuiti per console e PC vi invitiamo a visitare questo nostro articolo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

