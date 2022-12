Il Natale per i videogiocatori è ancora più bello, soprattutto grazie ai giochi gratis PC che Epic Games Store sta regalando in questo periodo. In occasione della passata Vigilia di Natale e ancora per poche ore, potete riscattare dunque un nuovo titolo first person shooter, con elementi survival horror e ambientato in un mondo post apocalittico.

In realtà il gioco era stato anticipato dalla carta regalo. Epic Games è infatti solita non svelare il gioco che giornalmente regala in queste festività, ma preferisce lasciare dei piccoli indizi proprio sull’immagine che accompagna il countdown. Anche questa volta le community ci sono arrivate in anticipo, riuscendo a decifrare i simboli presenti sull’immagine. Il titolo in questione disponibile ancora per poche ore è Metro Last Light, in versione Redux. Si tratta del sequel di Metro 2033, ma rivisto per girare sui sistemi più moderni, con un comparto tecnico decisamente migliore rispetto alla versione originale.

Metro Last Light ci mette nei panni di Artyom, oppresso da un senso di colpa ma guidato dalla speranza, che cerca l’ultimo barlume di speranza nell’oscurità. Il titolo è ambientato nella metropolitana di Mosca e la versione Redux è sicuramente la migliore che potete trovare in circolazione, viste le sue migliorie. Il gioco resterà disponibile gratuitamente fino alle 17:00 di oggi, il giorno di Natale e successivamente verrà sostituito da un altro titolo, ancora misterioso.

Se siete in cerca di altri giochi gratis PC (e magari anche console, se siete tra i fortunati possessori di hardware next gen) vi invitiamo a visitare questo nostro articolo, che include i migliori titoli attualmente disponibili gratuitamente su tutte le piattaforme. Infine, se volete saperne di più su Metro Last Light, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del gioco, che potete raggiungere a questo indirizzo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.