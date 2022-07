Ci siamo, anche questa settimana è giunto il momento di mettere le mani su delle nuove esperienze videogiochi regalate dal solito generosissimo Epic Games Store. Di giochi gratis ne abbiamo ricevuti a valanga, con lo store di Epic che continua a donare titoli molto diversificati tra di loro. Ancora una volta tocca a un paio di esperienze da non perdere, soprattutto se siete amanti del genere dei platform bidimensionali e del classico gioco di ruolo Dungeons and Dragons.

Partiamo prima con un regalo un po’ diverso dal solito, dato che per questa settimana l’Epic Games Store ha deciso di regalare ai propri utenti il pacchetto Gladiators of the Black Pitts per il gioco di ruolo a tema Dungeons and Dragons Idle Champions of the Forgotten Realms. In questo add-on reso gratuito per questa settimana potrete trovare una serie di contenuti, tra cui skin per i personaggi, forzieri dorati, carte equipaggiamenti e molto altro ancora. Potete riscattare questo pacchetto cliccando qui.

Passiamo ora al pezzo forte della settimana, ovvero Wonder Boy: The Dragon’s Trap, il remake del terzo capitolo della saga di Wonder Boy che è stato realizzato dai talentuosi ragazzi di Lizardcube. Se non vi siete mai avvicinati a questa leggendaria saga di platform in 2D questo è il gioco perfetto da cui iniziare, dato che ripropone uno dei videogiochi che hanno fatto la storia del genere riproponendolo con una serie di meccaniche e uno stile artistico moderno. Potete riscattare il gioco a questo indirizzo.

Quella che vi abbiamo presentato è l’accoppiata settimanale di giochi gratis proposta dall’Epic Games Store. Vi ricordiamo che avete tempo una settimana esatta per fare vostri questi due titoli e aggiungerli gratuitamente alla vostra libreria digitale. L’appuntamento con altri titoli a costo zero è quindi a settimana prossima, ma come al solito vi consigliamo di tornare sulle nostre pagine per scoprire se altre compagnie regaleranno ulteriori titoli a costo zero.