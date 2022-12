Continua lo speciale calendario dell’avvento pieno di giochi gratis dell’Epic Games Store. Fino ad oggi abbiamo potuto riscattare gratuitamente una sequela di titoli di varia natura. Siamo passati dai tower defense ai giochi di corse arcade ricchi di nostalgia, fino ad arrivare alle avventure esplorative spaziali. Ora, però, è già il turno di spacchettare un nuovo misterioso titolo gratuito e scoprire cosa si cela oltre al pacchetto proposto oggi dal sempre molto generoso Epic Games Store.

Il titolo gratis di oggi è Them’s Fightin’ Herds, un particolarissimo picchiaduro 2D che vi permetterà di giocare a un titolo fuori dal comune. Il gioco, sviluppato da Mane 6 e pubblicato da Modus Games ci permette di affrontare tutta una serie di scontri con protagonisti una sequela di animali. Parliamo di un picchiaduro più unico che raro, al quale ha lavorato anche il noto studio d’animazione Lauren Faust.

Con uno stile cartoon molto semplice, colorato e ricco di dettagli, questo titolo non solo saprà attirare gli amanti dei picchiaduro in cerca di un’esperienza ben diversa dalle solite, ma siamo certi che anche tutti coloro che non si sono mai approcciati al genere sapranno apprezzare questo titolo. Questo grazie anche, e soprattutto, a una semplicità ed immediatezza che permette a tutti di divertirsi con uno dei titoli più folli degli ultimi anni.

Se il tutto ha saputo incuriosirvi, sappiate che potete riscattare gratuitamente Them’s Fightin’ Herds sull’Epic Games Store cliccando a questo indirizzo. Badate bene, però, che avete solamente ventiquattro ore per aggiungere questo titolo alla vostra collezione di giochi gratis, dato che domani, alla stessa ora, verrà rilasciato un altro titolo tutto da scoprire.

