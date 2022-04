La giornata odierna continua all’insegna dei giochi gratis. Questa mattina è stato lo store digitale di Steam a regalare un noto MMORPG, il quale è ancora riscattabile fino al prossimo 14 aprile. Qualche istante fa, invece, è stato l’Epic Games Store a mettere sul tavolo altri due giochi completamente a costo zero. Continua, quindi, la proposta settimana di Epic, con la compagnia che sta regalando due giochi alla settimana ormai da quasi un mese.

Il primo dei due giochi gratis proposti quest’oggi dall’Epic Games Store è Rogue Legacy: uno dei migliori rogue-like che ci siano sulla piazza. Si tratta di un titolo bidimensionale, in cui i giocatori dovranno addentrarsi il più possibile nei dungeon generati proceduralmente partita dopo partita. Particolarità di questo titolo sono i personaggi, i quali oltre che a cambiare ad ogni partita avranno una serie di bonus e malus a seconda di quelli che si sceglieranno. Potete riscattare Rogue Legacy a questo indirizzo.

Il secondo gioco in regalo da oggi è The Vanishing of Ethan Carter, un’esperienza investigativa che vi porterà a scoprire una serie di misteri legati a una famiglia molto particolare. Il titolo sviluppato dai ragazzi di The Astronauts ha dalla sua una meravigliosa atmosfera che saprà cullarvi tra un’ambientazione evocativa e una storia ricca di misteri da portare alla luce. Potete riscattare The Vanishing of Ethan Carter a questo indirizzo.

Come al solito, questi titoli gratuiti saranno riscattabili a costo zero fino a giovedì prossimo. Per i prossimi giochi gratis toccherà attendere fino alla prossima settimana, quando lo store Epic metterà a disposizione di tutti Insormuntable e XCOM 2.