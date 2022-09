Come ogni buon giovedì sera che si rispetti siamo nuovamente qui a parlare dei nuovi giochi gratis che sta regalando l’Epic Games Store. Settimana scorsa gli amanti dei survival si sono potuti godere il noto ARK Survival Evolved (lo potete acquistare su Amazon), e anche oggi la nota compagnia statunitense ha intenzione di regalare due nuovi titoli. Come sempre la varietà la fa da padrona in questi appuntamenti, e ci teniamo a ricordarvi che i due giochi saranno riscattabili a costo zero per tutto l’arco di un’intera settimana.

Il primo dei due giochi gratis della settimana è The Drone Racing League Simulator, il simulatore ufficiale della lega di corse di droni. Un’esperienza davvero imperdibile per tutti coloro che sono appassionati a questo mondo che, ormai da diversi anni, viene aggiornato ogni stagione con l’aggiunta di una serie di contenuti, tra cui abbiamo le piste sulle quali si corre il campionato reale. Potete riscattare questo titolo a questo indirizzo.

Il secondo gioco gratis della settimana è Runbow, un coloratissimo party game che permette a nove giocatori di sfidarsi senza esclusione di colpi in una divertentissima esperienza. Il gioco offre tantissime modalità competitive per un massimo di 9 giocatori, da affrontare sia localmente che online, e un’avventura in modalità giocatore singolo. Se amate i platform e amate passare serate divertenti con gli amici, potete riscattare il titolo a questo indirizzo.

Come potete notare, anche questa settimana la scelta di giochi gratis offerta dall’Epic Games Store propone un paio di esperienze da non perdere. Entrambi i titoli saranno gratuiti da quest’oggi 29 settembre fino a giovedì prossimo 6 ottobre. Il nostro consiglio, come al solito, è quello di riscattare i due giochi appena ne avete possibilità, così da ingrandire ulteriormente la vostra già sconfinata ludoteca di giochi gratuiti ottenuti grazie al sempre molto generoso store Epic Games.