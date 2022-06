Questta settimana è già stata ricca di nuovi giochi gratis da riscattare su PC, ma mancava ancora il tocco dell’Epic Games Store. Dal 2018 ad oggi sono stati innumerevoli i giochi regalati dallo store di Epic, e tra grandi pezzi da novanta del videogioco e perle di rara bellezza, gli utenti riescono ad ampliare sempre di più la propria ludoteca digitale. Anche oggi Epic Games ci dona un paio di esperienze che faranno gola agli amanti dei giochi da tavolo e dei simulatori.

Il primo dei due giochi gratis della settimana è A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition, che come da titolo ripropone il gioco da tavolo ispirato al Trono di Spade in un’edizione digitale. Se siete amanti dei giochi di strategia e delle esperienze videoludiche tratte dai più famosi giochi da tavolo, sappiate che potete fare vostro gratuitamente questo titolo sul Game of Thrones a questo indirizzo.

Il secondo gioco gratuito della settimana offerto gentilmente dall’Epic Games Store è Car Mechanic Simulator 2018, un simulatore di meccanico che saprà esaudire i sogni di chi ha sempre voluto aprire una propria officina. In questo titolo dovrete costruire ed espandere il vostro impero di servizi di riparazione in un simulatore incredibilmente dettagliato ed estremamente realistico, in cui l’attenzione ai particolari dell’auto è sorprendente. Potete riscattare anche questo titolo al seguente indirizzo.

Anche questa accoppiata di giochi gratis della settimana sarà riscattabile a costo zero fino a giovedì prossimo. Per i prossimi titoli gratuiti toccherà però attendere fino alla prossima settimana, quando lo store Epic metterà a disposizione ancora una volta uno o più giochi gratuiti.