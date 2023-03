Nuova settimana, nuovo regalo da parte dell’Epic Games Store. Dopo Rise of Industry, un gestionale decisamente divertente, è tempo di nuovi giochi gratis PC. Anche questa settimana lo store di Tim Sweeney ci omaggia di un nuovo gioco per computer, un’avventura decisamente interessante e dall’atmosfera molto speciale.

Il gioco in questione è Call of the Sea ed è stato sviluppato da Out of the Blue, mentre alla pubblicazione troviamo Raw Fury. Il gioco ha debuttato a dicembre 2020 su Steam, mentre su Epic Games Store è disponibile dallo scorso anno. In Call of the Sea i giocatori vestono l ruolo di Norah, che decide di imbarcarsi in un’avventura per trovare suo marito, scomparso da poco e finisce con lo sbarcare in un’isola paradisiaca, un luogo senza nome, dimenticato e costellato dai resti di un’antica civiltà. Il titolo si può riscattare già da ora, giovedì 9 marzo 2023, semplicemente aprendo il client su PC.

Come altri giochi del genere, anche in questo caso stiamo parlando di un’avventura narrativa, in prima persona. I giocatori sono chiamati a risolvere piccoli enigmi e ovviamente a esplorare l’ambiente di gioco, ricco di dettagli e sorprese. Per saperne di più e capire se davvero il gioco può fare al caso vostro, potete dare uno sguardo al trailer ufficiale di Call of the Sea, che trovate subito qui in basso.

Anche per questa settimana è tutto. L’appuntamento ora è per giovedì prossimo, quando Epic Games Store regalerà un altro gioco gratuito. Se siete in cerca di altri giochi gratis, non solo per PC ma anche per console, il nostro consiglio è quello di visitare questo nostro articolo, dove all’interno troverete tutti i titoli attualmente disponibili gratuitamente su Xbox, PlayStation e PC. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

