Puntualmente, ogni giovedì Epic Games è pronta a distribuire nuovi giochi gratis PC. Dopo i due titoli distribuiti la scorsa settimana, oggi c’è spazio per un solo gioco, ma non per questo poco interessante. Nessun tripla A, ma nuovamente spazio a un gioco indipendente, che ha già riscosso un grande successo su Steam.

Il titolo che Epic Games regala questa settimana è un’avventura decisamente unica nel suo genere. Si tratta di Epistory – Typing Chronicles, gioco prodotto da Fishing Cactus e pubblicato dallo stesso team di sviluppo in collaborazione con PID Games. Epistory è un action adventure decisamente unico, dove i giocatori impersonano una ragazza che cavalca una volpe gigante e combatte gli insetti che corrompono un mondo di origami. Il titolo ha debuttato nel 2016 su Steam, ma è stato successivamente distribuito anche su Nintendo Switch.

“In Epistory, impersoni la musa, un personaggio fittizio in un mondo dove tutto non è stato ancora raccontato. La tua avventura inizia su una pagina bianca, ma il mondo diventerà presto più vasto e più vivo mentre tu trovi l’ispirazione, risolvi i suoi misteri e sconfiggi i nemici. Dai movimenti all’apertura dei forzieri, ai combattimenti in battaglie epiche, ogni elemento del gioco viene controllato esclusivamente dalla tastiera”, si legge nella descrizione del gioco. Oltre alla digitazione c’è spazio però anche per puzzle misteriosi e per lo sblocco di nuovi poteri. Se siete indecisi se riscattarlo o no, vi lasciamo al trailer poco più in basso, che potrebbe aiutarvi a decidere.

Epistory è disponibile a partire da oggi, giovedì 19 gennaio 2023 e resterà gratuito per tutti gli iscritti all’Epic Games Store fino al giovedì 26 gennaio 2023, quando nuovi giochi gratis PC saranno regalati dal negozio di Tim Sweeney. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

