Giochi gratis PC: Epic Games regala un’epopea spaziale

Ci siamo, come ogni giovedì pomeriggio che si rispetti anche oggi 12 agosto l’Epic Games Store ci offre gratuitamente un nuovo gioco da riscattare su PC. A differenza delle ultime settimane, quando sono stati regalati un paio di giochi gratis, quest’oggi lo store digitale Epic ci ha proposto un solo gioco, ma di grande qualità. Un gioco gratis non si nega mai, ma se amate le epopee spaziali allora sarete doppiamente felici di poter aggiungere questo titolo alla vostra collezione.

Parliamo di Rebel Galaxy, un gioco spaziale che vi farà viaggiare per tutta la galassia alla ricerca di nuove avventure da intraprendere. Come viene descritto all’interno dello store Eic Games, Rebel Galaxy è un gioco con combattimenti spaziali ricchi di azione, esplorazioni, scoperte, commerci e “negoziazioni” con i bizzarri abitanti del confine dell’universo conosciuto. Ogni angolo di questa galassia avrà i propri segreti e i propri personaggi da conoscere.

In Rebel Galaxy sarete portati a combattere pirati, esplorare misteriose anomalie nei confini dello spazio, stringere amicizie con alieni, cercare risorse tra i resti di battaglia passate, scavare su asteroidi fluttuanti e scoprire manufatti alieni. Potrete anche decidere se essere un malizioso filantropo, un abile commerciante spaziale o un corsaro assetato di potere in quest’avventura nello spazio.

Se questo nuovo regalo dell’Epic Games Store è nelle vostre corde, potete riscattarlo a costo zero comodamente a questo indirizzo. Anche per questa settimana lo store Epic Games ha dato, e ora non ci resta che attendere settimana prossima mettere le mani sui prossimi giochi gratis per PC che nel frattempo sono già stati resi noti, ovvero il solo Yooka Laylee, un fantastico e coloratissimo platform in tre dimensioni che riprende il cult Banjoo Kazooie .