Ci siamo finalmente, anche oggi è arrivato il momento di riscattare dei nuovi giochi gratis proposti dal sempre generoso Epic Games Store. Ormai abbiamo perso il conto delle esperienze di qualità che il noto negozio digitale Epic ci ha proposto, e anche a questo giro ci tocca mettere in saccoccia un paio di titoli veramente molto interessanti. Non perdiamo ulteriore tempo quindi, e vediamo nel dettaglio quali sono le opere gratuite di questa settimana.

Il primo titolo in regalo questa settimana è Insurmountable, un titolo molto particolare che saprà incuriosire tutti gli appassionati delle scalate in montagna. Il primo dei due giochi gratis della settimana regalati da Epic Games ci mette nei panni di uno scalatore intento a sopravvivere in un ambiente naturale tanto magnifico quanto ostile. Per poter riscattare Insurmountable vi basta cliccare questo indirizzo.

Arriviamo ora al pezzo da novanta di questa settimana, ovvero XCOM 2. Il titolo non ha certamente bisogno di presentazioni, dato che parliamo di uno degli strategici a turni migliori che siano apparsi sul mercato negli ultimi anni. Con un gameplay profondo e una miriade di scelte disponibili, la lotta contro gli alieni non sarà più la stessa dopo che avrete provato questa esperienza assolutamente da non perdere. Potete riscattare XCOM 2 a questo indirizzo.

Come al solito, questi titoli gratuiti saranno riscattabili a costo zero fino a giovedì prossimo. Per i prossimi giochi gratis toccherà attendere fino alla prossima settimana, quando lo store Epic metterà a disposizione di tutti Amnesia Rebirth e Riverbond.