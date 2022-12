Sebbene ci siamo ormai lasciati alle spalle il Natale, l’Epic Games Store sta continuando a regalare una serie di giochi gratis tutti da scoprire e riscattare giorno dopo giorno. Se siete riusciti a stare dietro a tutti i doni fatti da Epic Games, vi sarete sicuramente accorti di avere una bella ludoteca digitale piena di esperienze variegate. Ora, dopo l’FPS regalato nella giornata di ieri, in questo istante è stato spacchettato un altro titolo gratuito a dir poco imperdibile.

Il titolo gratuito che sta venendo regalato in queste ore dall’Epic Games Store è Mortal Shell; uno dei più recenti soulslike. Se amate questo filone di giochi, nato con l’avvento di Dark Souls, sarete felici di poter mettere le mani su quella che è a tutti gli effetti l’opera prima dei ragazzi di Cold Symmetry. In questo titolo potrete vivere un’esperienza da GDR action ambientato in un mondo dark fantasy pieno di armi e creature da abbattere a suon di spadate.

L’aspetto unico di Mortal Shell si basa sulla possibilità di riportare in vita i propri nemici possedendone alcune delle loro abilità uniche. Gli involucri mortali fanno da tema portante dell’intera esperienza, la quale viene arricchita da una serie di maestrie di combattimento che vi permetteranno di cambiare spesso l’approccio al gameplay. Quest’ultimo aspetto riprende in modo molto visibile quanto già visto in molti dei titoli del filone soulslike.

Ancora una volta, se Mortal Shell ha saputo attrarre la vostra curiosità, sappiate che potete riscattare questo titolo cliccando semplicemente a questo indirizzo. Vi ricordiamo che il titolo in questione sarà riscattabile a costo zero solamente per le prossime ventiquattro ore. Questo significa che se volere aggiungere questo soulslike alla vostra collezione di giochi digitali sull’Epic Games Store dovete affrettarvi.

