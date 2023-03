Nuova settimana, nuovo regalo da parte di Epic Games Store. Come sempre, quando si tratta di giochi gratis PC, lo store di Tim Sweeney ci propone diversi titoli molto interessanti, come quello odierno, che farà sicuramente piacere alla grande maggioranza dei giocatori computer, visto che stiamo parlando di un gestionale.

Il gioco in regalo oggi si chiama Rise of Industry ed è sviluppato da Dapper Penguin Studios, mentre l’editore è Kasedo Games. Si tratta di un videogioco che ha debuttato su Steam a maggio del 2019. Il gioco mette gli utenti nei panni di industriali degli anni ’30, che avranno l’obiettivo di far crescere la loro azienda nello scenario post grande depressione. “Rise of Industry è un gioco strategico in cui costruisci e gestisci un impero industriale in continua crescita in un mondo vivo e generato proceduralmente, ambientato negli anni ’30, che è in continua evoluzione e si adatta al tuo stile di gioco”, si legge nella descrizione del gioco.

Come ogni gestionale che si rispetti, anche Rise of Industry chiede al giocatore di rispettare diversi aspetti di gameplay. Tra questi troviamo la gestione degli eventi aziendali casuali e aste di azioni, mentre i rivali dovranno competere per quote di mercato più alte e cercheranno modi per crescere e sfruttare le debolezze dei nemici. Attenzione anche alle scalate ostili, che potranno verificarsi in determinati momento di gioco. Potete dare uno sguardo al trailer del gioco poco più in basso.

Potete scaricare già oggi Rise of Industry gratuitamente e rimarrà per circa una settimana, quando sarà sostituito da un altro titolo gratuito, sempre distribuito da Epic Games Store.

