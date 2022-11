Altra settimana altro giro, con il solito generosissimo Epic Games Store che è pronto a regalarvi la bellezza di due nuovi giochi gratis per PC. Sono ormai diversi mesi che la piattaforma PC di Epic Games continua a donare a tutti i propri utenti una coppia di giochi alla settimana, e se siete stati lesti a riscattare tutti questi titoli vi ritroverete ora in possesso di una ludoteca di esperienze parecchio corposa con grandi titoli e indie sperimentali tutti da giocare e rigiocare.

Il primo dei due giochi gratis della settimana è Alba: A Wildlife Adventure, un coloratissimo titolo sviluppato dai ragazzi di ustwo games. Parliamo di un’esperienza ricca di avventura, che ci vedrà entrare nei panni di un bambino intento a salvare una meravigliosa isola e la sua fauna. Il tutto con uno stile grafico semplice ma molto avvolgente, che potrà piacere a tutti coloro che amano entrare in mondi accoglienti e misteriosi. Potete riscattare Alba: A Wildlife Adventure a questo indirizzo.

Il secondo dei due giochi gratis offerti da oggi dall’Epic Games Store è il meraviglioso Shadow Tactics Blades of the Shogun; uno strategico pieno di strategia e stealth ambientato nel periodo Edo giapponese. Con cinque specialisti da assoldare dovrete farvi strada verso il raggiungimento della pace nella terra del sol levante, e per farlo dovrete usare strategie solide che possano farvi avanzare in questa avanzata della resistenza. Potete riscattare Shadow Tactics Blades of the Shogun a quest’altro indirizzo.

Ancora una volta Epic Games Store ci lascia con un paio di esperienze da non perdere e stimolanti. Altri due giochi gratis che possiamo aggiungere a una lista di titoli ormai infinita, e che può, potenzialmente, intrattenere per ore e ore a non finire. Vi ricordiamo che i due titoli della settimana sono riscattabili da ora fino al prossimo giovedì 17 novembre.