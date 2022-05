Ci siamo, anche questo giovedì pomeriggio siamo giunti al momento che i razziatori di giochi gratis per PC tanto aspettavano. L’Epic Games Store ha infatti aggiornato il proprio negozio digitale proponendo due nuove esperienze gratuite per tutti. Dopo un paio di settimane passate a regalare solo un gioco, Epic Games torna a donare più di un’opera, e questa volta c’è anche uno dei migliori titoli degli ultimi anni.

Il primo dei tre giochi gratis in regalo questa settimana è Jotun Valhalla Edition, il titolo norreno che ci porterà a vivere la mitologia nordica in un modo a dir poco unico. Il titolo sviluppato da Thunder Lotus si è distinto fin dai primi momenti grazie a un lato artistico meraviglioso che lo rende equiparabile a un film d’animazione in tecnica tradizionale. Se volete riscattare questo gioco da non perdere lo potete fare a questo indirizzo.

Arriviamo ora al pezzo forte della settimana, ovvero Prey. Parliamo della più recente rivisitazione sviluppata dai ragazzi di Arkane Studios. Il titolo si distacca dal suo omonimo del 2006, proponendoci un’esperienza da immersive sim con ambientazione fantascientifica. Si tratta di uno dei migliori giochi della scorsa generazione, ma allo stesso tempo anche uno dei titoli più sottovalutati.

Se non avete mai giocato a Prey questa è la vostra occasione. Potete riscattare il gioco a questo indirizzo. Ma non ci si ferma qui, dato che totalmente a sorpresa Epic Games Store regala anche un terzo gioco, ovvero Redout Enhanced Edition, riscattabile a quest’altro indirizzo.

Come al solito, questi titoli gratuiti saranno riscattabili a costo zero fino a giovedì prossimo. Per i prossimi giochi gratis toccherà attendere fino alla prossima settimana quindi, quando lo store Epic metterà a disposizione un gioco misterioso.