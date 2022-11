La settimana attuale ci ha già regalano una serie di giochi gratis assolutamente da non perdere. Giusto ieri GOG ci ha donato Narita Boy: uno dei titoli indie migliori degli ultimi anni, e questo pomeriggio è toccato all’Epic Games Store regalarci un altro gioco molto interessante. Dopo mesi interi in cui lo store Epic Games ci ha donato almeno due esperienze, questa settimana si torna a un solo gioco, ma di grandissima qualità.

Il gioco della settimana in questione è Star Wars Squadrons, uno dei videogiochi più recenti ambientati nell’universo di Star Wars nonchè titolo di debutto dello studio EA Motive, coloro che stanno sviluppando il remake di Dead Space. In questa nuova esperienza spaziale, i giocatori potranno godere di una serie di modalità diverse, tutte però incentrate sul pilotare una serie di navicelle spaziali della Ribellione e dell’Impero.

In poche parole Star Wars Squadrons offre tutto il brivido dei combattimenti spaziali in un’esperienza multigiocatore in prima persona. Dovrete scegliere se combattere insieme alla Nuova Repubblica o all’Impero, e poi salire a bordo dell’abitacolo dei caccia presenti nel franchise di Star Wars. Le battaglie spaziali 5v5 sono frenetiche e adrenaliniche, ma il gioco permetterà anche di personalizzare i propri caccia stellari con varie armi e gadget e scegliere la composizione della squadriglia in base ai diversi stili di gioco.

Se siete incuriositi da Star Wars Squadrons questa è la vostra occasione perfetta per mettere le mani sul gioco senza dover spendere nemmeno un centesimo. Per riscattare il gioco gratis della settimana offerto da Epic Games Store vi basta cliccare a questo indirizzo. Se siete sempre in cerca di nuovi giochi gratis da aggiungere alla vostra collezione, inoltre, vi consigliamo di seguirci spesso su questi lidi.

