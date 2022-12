Epic Games Store continua il suo tradizionale calendario dell’avvento videoludico spacchettando un nuovo regalo. In questi ultimi giorni i cacciatori di giochi gratis hanno potuto mettere le mani su tantissimi titoli a costo zero, e sappiamo che fino al giorno di Natale ci saranno altrettanti numerosi giochi che si potranno ottenere gratuitamente. Dopo essere passati dai generi più disparati, il regalo di oggi offerto dallo store digitale di Epic Games ci farà immergere in un’esperienza FPS di altissimo livello.

Il gioco gratuito di oggi, martedì 20 dicembre 2022, è Wolfenstein The New Order, il capitolo che ha riportato in auge una delle storiche icone del genere sparatutto in prima persona. Mai come in questa nuova saga, i giocatori potranno assaporare il gusto da FPS old school perfettamente mischiato con una struttura e una grafica moderna. In questo primo capitolo, inoltre, anche l’aspetto narrativo ha un ruolo prepotente e capace di tenere incollati allo schermo tutti coloro che amano solidi gameplay ma anche storie ben raccontate.

Da quando la saga è nelle talentuose mani dei ragazzi di MachineGames, vecchi e nuovi fan di questo franchise possono godere di esperienze FPS adrenaliniche e ricche di varietà. In questo turbinio di personaggi, ambientazioni e nazisti da trucidare, anche le armi avranno un ruolo di primaria importanza. L’arsenale a disposizione di William B.J. Blazkowicz è vasto e pieno di chicche che faranno piacere anche agli ai vecchi fan della serie.

Se tutto ciò ha saputo incuriosirvi, o se siete semplicemente interessati ad ingrandire la vostra ludoteca digitale, sappiate che potete riscattare gratuitamente questo titolo cliccando a questo indirizzo. Come al solito, l’appuntamento coi prossimi giochi gratis offerti dall’Epic Games Store è giornaliero, per questo vi consigliamo di tornare sulle nostre pagine anche domani per scoprire cosa si cela in un nuovo pacchetto.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.