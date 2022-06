Fino ad oggi è stata una settimana particolarmente ricca di giochi gratis da riscattare su PC. Nella giornata di ieri, per esempio, abbiamo avuto in regalo ben due esperienze regalate da Steam e il Microsoft Store, ma come ogni giovedì pomeriggio tocca al sempre generosissimo Epic Games Store regalarci una nuova esperienza videoludica. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Dopo una serie di grandi produzioni, anche questo giovedì Epic Games Store regala un altro bel pezzo da novanta. Parliamo di Wolfenstein The New Order, Il primo capitolo reboot della più recente saga sviluppata dai ragazzi di MachineGames. Il soldato BJ Blazkowicz torna in una nuova veste inedita a fare quello che ha sempre saputo fare meglio di tutti: dare la caccia ai nazisti.

All’interno di Wolfenstein The New Order vivrete in un mondo in cui sono stati proprio i nazisti a vincere la seconda guerra mondiale, e con l’aiuto di una serie di personaggi folli dovrete far rinascere la resistenza. Il gioco prende vita all’interno di una serie di campi di battaglia ambientati in una versione alternativa degli anni ’60, e il pezzo forte del tiolo è il suo gameplay sempre frenetico e ricco di momenti ad alto tasso d’azione che difficilmente dimenticherete.

Se il tutto stuzzica la vostra curiosità, sappiate che potete riscattare Wolfenstein The New Order a questo indirizzo. Anche questo gioco gratuito della settimana sarà riscattabile a costo zero fino a giovedì prossimo. Per i prossimi giochi gratis toccherà però attendere fino alla prossima settimana, quando lo store Epic metterà a disposizione ancora una volta un gioco misterioso.