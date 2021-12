Giochi gratis PC: Epic Games Store svela il primo regalo di natale, ed è un titolo molto atteso

Arrivati nel periodo natalizio, Epic Games Store ha deciso di continuare la sua offerta di giochi gratis settimana, aggiungendo però un po’ di pepe in più. A differenza degli altri titoli gratuiti regalati nel corso dell’anno, in queste settimane non sappiamo in anticipo cosa andremo a riscattare ogni giovedì sera. Proprio qualche istante fa il sito si è aggiornato, svelandoci finalmente quello che è a tutti gli effetti il primo regalo dello store in questo periodo natalizio.

Si tratta di Shenmue 3, il titolo che finale della trilogia creata da Yu Suzuki partita su SEGA Dreamcast a fine anni ’90. Parliamo di un peso massimo appartenente ad uno dei franchise più affascinanti. Questo terzo capitolo è stato molto atteso dagli appassionati della saga, e finalmente è disopnibile da qualche anno e oggi è stato reso completamente gratuito per tutti gli utenti Epic Games Store.

Come si può leggere nella descrizione del titolo sulla pagina dello store, in questo terzo capitolo dell’epica saga di Shenmue, i giocatori dovranno accompagnare Ryo nella risoluzione del mistero che si cela dietro lo Specchio della Fenice, un manufatto ricercato dall’assassino di suo padre. Questo nuovo viaggio vi porterà a immergervi nei meandri della Cina rurale, pullulante di attività e circondata da paesaggi meravigliosi.

Shenmue 3 è quindi il primo titolo offerto gratuitamente da Epic Game Store in questa sua promozione natalizia. Vi ricordiamo che l’appuntamento per riscattare i prossimi giochi gratis è sempre ogni giovedì sera alle ore 17:00.