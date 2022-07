Come ormai da tradizione, eccoci qui a commentare quelli che sono i nuovi giochi gratis che stanno venendo regalati dal sempre molto generoso Epic Games Store. Ormai lo store di Epic è tornato a regalare più di un gioco a settimana, e dopo la tripletta scorsa oggi gli utenti PC potranno aggiungere alle proprie ludoteche digitali ben due esperienze. Come di consueto andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta per per questa settimana.

Partiamo dal primo dei due giochi gratis di questa settimana, ovvero Killer Floor 2. Si tratta di un gioco molto noto per chi gioca su PC, un FPS che da il meglio di sé quando viene giocato in compagnia di amici e che proietta i giocatori in un frenetico sparatutto infestato di mostri e creature deformi. La sopravvivenza non sarà cosa facile, ma con l’aiuto di una squadra affiatata questo titolo saprà regalarvi dei momenti alquanto divertenti. Potete riscattare Killing Floor 2 a questo indirizzo.

Il secondo gioco gratis della settimana è Ancient Enemy, un titolo meno conosciuto rispetto a Killing Floor 2 ma non per questo meno curioso da scoprire. In Ancient Enemy i giocatori si troveranno a dover affrontare una serie di combattimenti con le carte in un titolo che mischia elementi fantasy e GDR ambientato in un mondo in rovina dove le forze del male hanno avuto la meglio sui buoni. Se il tutto vi ha saputo incuriosire potete riscattare il gioco a questo indirizzo.

Questa è l’accoppiata settimanale di giochi gratis proposta dall’Epic Games Store. Vi ricordiamo che avete tempo una settimana esatta per fare vostri questi due titoli e aggiungerli gratuitamente alla vostra libreria digitale. L’appuntamento con altri titoli a costo zero è quindi a settimana prossima, ma come al solito vi consigliamo di tornare sulle nostre pagine per scoprire se altre compagnie regaleranno ulteriori titoli a costo zero.