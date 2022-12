Continua la tradizione tutta votata ai giochi gratis proposta dal generosissimo Epic Games Store. Anche in questo periodo festoso il popolare negozio digitale di Epic Games ha intenzione di farci dei regali molto speciali, andando a cambiare un po’ le carte in tavola alla propria promozione. Se prima eravamo abituati a sapere in anticipo quale sarebbe stato il prossimo gioco gratuito, in questo periodo natalizio i titoli gratis verranno scartati come dei regali ogni giovedì pomeriggio, così da mantenere bello alto il mistero fino all’ultimo secondo possibile.

Il primo gioco gratuito da scartare è stato svelato proprio qualche istante fa e si tratta di Bloons TD 6. Si tratta di un’esperienza poco nota agli appassionati e che è sviluppata e pubblicata da Ninja Kiwi. Il primo dei giochi gratis natalizi è un titolo coloratissimo che propone ai giocatori un’esperienza da tower defense in modo semplice ed intuitivo, così da permettere a qualsiasi genere di appassionato di avvicinarsi al gioco gratis della settimana.

Come possiamo leggere all’interno della descrizione del gioco all’interno della pagina ufficiale dell’Epic Games Store, Bloons TD 6 richiede ai giocatori di costruire man mano una difesa perfetta per vincere la partita. Per far si che si crei l’equilibrio perfetto tra difesa e attacco, i giocatori dovranno anche barcamenarsi tra tutta una serie di potenziamenti, eroi e abilità da attivare per avere la meglio contro i propri aggressori.

Se il tutto è stato capace di attirare le vostre attenzioni, sappiate che potete già riscattare Bloons TD 6 totalmente gratuitamente a questo indirizzo. Insieme a questo titolo, sull’Epic Games Store è già apparso anche un secondo pacchettino, il quale non sarà scartabile fino a giovedì prossimo alle ore 17:00.

