Giochi gratis PC: Epic Games vi regala un amatissimo indie

Dopo una serie di settimane in cui l’Epic Games Store ci ha regalato una paio di giochi gratis alla volta, questo giovedì sera è il turno di un solo titolo di finire nelle nostre sempre più sconfinate ludoteche digitali.

Questa settimana è il turno di The Escapist, l’amatissimo indie pubblicato da Team 17 e sviluppato dai ragazzi di Moldy Toof Studios che ci metterà all’interno di una prigione da cui dovremmo scappare trovando le giuste vie di fuga.

The Escapist ha ottenuto un grande successo e una nicchia molto affezionata al titolo grazie ad una pixel art davvero molto ammaliante e una cura unica nei dettagli per raggiungere la tanto agognata fuga dalla prigione. Potete fare vostro il titolo a costo zero a questo indirizzo.

Come al solito l’Epic Game Store ci da qualche importante indizio riguardo ai giochi gratis riscattabili tra una settimana, quando saremo in grado di fare nostro: Europa Universalis IV.