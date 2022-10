Una nuova settimana è alle porte e come ormai da traduzione i giocatori PC possono attingere a una serie di giochi gratis di alto livello da riscattare. Oltre all’appuntamento del giovedì di Eic Games Store, anche il servizio in abbonamento Prime Gaming tende a regalare delle grandi perle videoludiche a cadenza mensile. Ora, mentre ci avviciniamo al mese di novembre, in rete appaiono quelli che sarebbero i nuovi sette titoli gratuiti che verranno regalati proprio dal servizio Amazon.

Amazon GameOn

A darci forti indizi sui giochi gratis di novembre del servizio in abbonamento Prime Gaming, è l’ormai nota e affidabile redazione di Dealab, la quale ci svela quali giochi saranno riscattabili gratuitamente tra qualche giorno. Il pezzo da novanta è Fallout New Vegas, il gioco di ruolo di Obsidian che è uno dei capitoli più amati della serie e andrà a fare il paio con Fallout 3; gioco che è stato reso gratuito giusto qualche giorno fa.

Un altro titolo molto interessante citato da Dealabs è Last Day of June; un gioco italiano che basa la sua esperienza sul dare ai giocatori intense emozioni. Questa produzione racconta tematiche forti come l’amore e la morte, e lo fa in un modo che ha lasciato il segno in chiunque si sia già avvicinato al progetto. Questi sono solo due dei giochi gratis che dovrebbero arrivare nel servizio Prime Gaming a novembre, scopriamo insieme quali sono tutti e sette i titoli.

Fallout New Vegas Ultimate Edition

WRC 9 FIA World Rally Championship

Last Day of June

Indiana Jones and The Last Crusade

Etherborn

Whispering Willows

Facility 47

Come di consueto, per riscattare i giochi proposti da Prime Gaming basta abbonarsi ad Amazon Prime e dopodiché troverete i titoli gratuiti, più una serie di contenuti aggiuntivi per altri giochi del momento, su Twitch all’interno della pagina dedicata ai contenuti Prime Gaming.