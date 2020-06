Giochi gratis PC: FX interactive regala un gioco di calcio

In un periodo di certo non roseo per via dell’epidemia da Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero, fa sempre piacere vedere che molti sviluppatori rendano disponibili in modo totalmente gratuito alcuni titoli. FX Interactive si unisce quindi agli altri team di sviluppo che offrono giochi gratis per PC regalando il suo Football Club Simulator, erede di PC Calcio rilasciato nel lontano 1995.

Il gioco, che ricordiamo essere un titolo manageriale, può essere scaricato a questo indirizzo in modo totalmente gratuito. L’offerta scade il 28 giugno, quindi avete un sacco di tempo per farlo vostro. Se siete appassionati del genere vi consigliamo di provarlo, scaricandolo infatti sarà vostro per sempre. Football Club Simulator include la bellezza di 480 squadre di 40 paesi e più di 35 competizioni dei maggiori campionati europei e americani. Qui di seguito potete vedere una panoramica del titolo.

Simulazione della tua squadra di calcio in tempo reale. Un videogioco di calcio e strategia. E… In cosa consiste? Molto semplice. Football Club Simulator offre al giocatore il controllo totale della sua squadra attraverso un’elegante e potente interface. Questo privilegiato “Posto di comando” consente al giocatore di prendere tutte le decisioni in qualità di Allenatore, Direttore sportivo e Presidente in modo veloce e divertente. Inoltre, e in esclusiva, il giocatore può metterle alla prova nelle Partite interattive nelle quali si trasforma in un vero e proprio allenatore dando ordini ai suoi calciatori in tempo reale.

Cosa ne pensate di questa notizia? Proverete il titolo targato FX Interactive? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutti i possibili Giochi gratis che verranno offerti durante l’anno in corso.