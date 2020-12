Giochi gratis PC: GOG Galaxy regala un titolo di The Witcher

Giunti a fine settimana, molte delle compagnie videoludiche tendono sempre a regalare qualche gioco ai propri utenti. Ormai è una pratica sempre più comune, ma tra i vari client su PC, i più generosi nel offrire giochi gratis, anche a cadenza settimanale, sono l’Epic Games Store, Steam e GOG. Nel dettaglio, quest’oggi parliamo di GOG Galaxy, la più recente versione della piattaforma dedicata al gaming made in CD Projekt RED.

Il gioco proposto a costo zero da GOG Galaxy, è nientemeno che The Witcher Enhanced Edition. Parliamo della versione rivista e migliorata del primo storico capitolo videoludico di The Witcher. Non esiste modo migliore per vivere quelle che sono le prime avventure virtuali in assoluto dello strigo. Per riscattare questo titolo, e aggiungerlo alla vostra libreria digitale, vi ricordiamo che dovrete prima essere registrati su GOG Galaxy.

Questa versione del primo The Witcher, in particolare, va a migliorare tutto il comparto visivo proponendo delle texture in alta definizione. Per il resto, il titolo rimane ancorato ad un gameplay a tratti ostico, ma la qualità generale del prodotto è fuori discussione. Una volta riscattato il titolo, verrete immersi in un mondo dark fantasy capace di strizzare l’occhio a più riprese a tutta una serie di racconti medievali.

Dopo i giochi gratis proposti da Epic Games Store nella giornata di ieri, questo fine settimana è ricco di titoli gratuiti da provare per tutti i giocatori PC. Vi ricordiamo che, per ottenere The Witcher Enhanced Edition, dovrete prima registrarvi alla piattaforma GOG Galaxy. Trovate tutti i dettagli in merito a questo indirizzo. Cosa ne pensate di questo regalo offerto da GOG? Quale dei giochi gratis per PC giocherete questo fine settimana? Ditecelo con un commento.