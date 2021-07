Giochi gratis PC: GOG regala Syberia e Syberia 2, link ai download

Questa settimana GOG si sta sbizzarrendo nel regalare una serie di giochi gratis per PC. Il tutto è cominciato lunedì, quando lo store digitale ha regalato ai propri utenti un grande titolo come il primo iconico The Witcher nella sua versione Enhanced Edition. Nella giornata di ieri, invece, è toccato a Symphonia, un platform in due dimensioni a tema musicale. Con oggi GOG ha deciso di raddoppiare, regalando ben due giochi facenti parte dello stesso amatissimo brand,

Il primo di questa coppia di giochi gratis per PC è Syberia, un grande classico intramontabile per il genere della avventure grafiche punta e clicca. Ideato dalla mente geniale e visionaria di Benoit Sokal, il primo Syberia è un gioco a dir poco imperdibile per tutti gli amanti dei videogiochi e delle grandi storie. Insieme alla giovane Kate Walker verrete spediti in luoghi tanto affascinanti quanto misteriosi, e svelare man mano una storia ricca di sorprese.

Il secondo gioco in regalo è Syberia 2, il continuo delle avventure di Kate Walker, la quale in questo secondo titolo andrà ancora più a fondo e scoprirà quanti nuovi misteri si celano in questo fantastico universo di gioco. Se siete interessati ad aggiungere alla vostra collezione di giochi digitali anche questi due capolavori, vi basterà semplicemente essere registrati alla piattaforma GOG e andare nella home page dello shop, che potete raggiungere cliccando anche a questo indirizzo.

Questa iniziativa è stata proposta direttamente da GOG per promuovere e festeggiare gli sviluppatori francesi, e non poteva assolutamente mancare un icona come Benoit Sokal, che purtroppo ci ha lasciati solo qualche mese fa. Ora che anche questi due titoli sono stati resi gratuiti, non ci resta che attendere giovedì pomeriggio quando anche l’Epic Games Store proporrà nuovi giochi gratis.