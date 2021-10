Giochi gratis PC, GOG regala tre classici in italiano

La libreria di giochi gratis PC continua a crescere. Dopo il regalo di Epic Games, infatti, anche GOG ha lanciato un’interessante promozione che vi permetterà di mettere le mani su tre indimenticabili classici del passato appartenenti al filone delle avventure grafiche punta e clicca.

I tre giochi gratis per PC sono Flight of the Amazon Queen, Beneath a Steel Sky e Lure of the Temptress. I tre titoli vengono regalati perché fanno parte della promozione per festeggiare il vent’anni di “attività” di ScummVM, il motore che ha reso possibile giocare nuovamente le avventure grafiche anni ’80 e ’90 sui PC più moderni. Oltre alle tre avventure disponibili gratuitamente, GOG ha anche lanciato una serie di scontistiche molto accattivanti, che vi permetteranno di acquistare ad un prezzo relativamente molto basso moltissimi capolavori dell’epoca dei giochi punta e clicca, tra cui Myst, Simon the Sorcer 2 e Toonstruck.

Per i più giovani che probabilmente non conosceranno la golden age delle avventure grafiche, procediamo ad una breve spiegazione. ScummVM è un software che riproduce i motori grafici impiegati nello sviluppo dei punta e clicca: il maggior produttore (o meglio, quello più conosciuto) era sicuramente Lucas Arts. Grazie a questo engine, totalmente autoprodotto da alcuni appassionati, è possibile giocare ai classici dell’epoca anche su sistemi più moderni, senza problemi di compatibilità. Il progetto si è poi espanso, supportando ancora più motori e di conseguenza più titolo. Il lancio della prima versione è avvenuto il 9 ottobre 2001: un viaggio lungo vent’anni e che proseguirà per almeno altri cento.

Per riscattare i tre giochi gratis PC non dovete far altro che visitare questo indirizzo. Tutti e tre i titoli, infine, sono completamente localizzati in italiano, con Beneath a Steel Sky e Lure of the Temptress completamente sottotitolati e Flight of the Amazon Queen sottotitolato e anche doppiato: non ci sono scuse, dunque, per non recuperare questi tre grandi classici dell’epoca.