Giochi gratis PC, GOG regala un gioco in versione Deluxe

È natale e siamo tutti più buoni vero? E tantissimi store stanno decidendo di fare tantissimi regali ai propri utenti tramite dei giochi gratis. Siano essi titoli di grande spessore o anche piccoli Indie che lasciano il segno dopo soltanto poche ore di gioco. È il caso ad esempio di Epic Games che sta regalando un titolo diverso ogni giorno, e che oggi ha deciso di deliziarci con un grande classico FPS. GOG dal canto suo quando si tratta di regalare titoli non è da meno, di fatti poche settimane fa ha regalato il primo capitolo di una delle saghe più amato del mondo, quella di The Witcher.

Nel caso in cui non siete ancora iscritti alla piattaforma proprietaria di CDPR, vi invitiamo caldamente a farlo, perché oltre a ricevere Brigador: Up Armored solo per oggi, potrete avere accesso ad una vasta gamma di titoli senza DRM. Il che significa che potrete portarli comodamente con voi una volta acquistati. Ovviamente oltre questa piccola postilla, all’interno dello store di GOG potete trovare tantissimi vecchi titoli, lasciati ormai all’interno di una grande libreria impolverata e che ogni tanto fa bene rispolverare.

Se non avete nulla a cui giocare in questo periodo, allora potete prendere l’occasione al volo e provare questo titolo tattico con i “robottoni” che farà sicuramente ingolosire tutti voi avvezzi al mondo dello sci-fi. “Brigador è una roguelite isometrica di intensi combattimenti tattici.

Gioca nei panni di piloti mercenari che tradiscono il loro pianeta, alla ricerca della grande vincita e di un biglietto per uscire da questo pianeta. Tutto ciò che distruggi guadagna i soldi dei piloti che possono essere utilizzati per sbloccare veicoli, pistole e sfide ancora più distruttivi. Trova l’equipaggiamento giusto per il tuo stile di gioco e semina il caos nella città di Solo Nobre“. E voi quanti giochi gratis avete riscattato già?