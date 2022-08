Nemmeno durante la stagione estiva, dove molti videogiocatori si concedono un periodo di vacanza, i vari store digitali e le compagnie si sono trattenute nel regalare giochi gratis. Il solito generosissimo Epic Games Store ha continuato a regalare titoli ogni settimana, e quest’oggi è GOG a donarci un fantastico titolo da aggiungere alle nostre ludoteche digitali. Il tutto, però, ha un tempo limitato, quindi il nostro consiglio è quello di riscattare al più presto il titolo.

Il gioco gratis che sta venendo regalato in queste ore da GOG è Lovecraft’s Untold Stories, un fantastico titolo in salsa retro che strizza pesantemente gli occhi all’immaginario creato dallo scrittore Howard Philips Lovecraft. Il titolo in questione, sviluppato da LLC Bini Games e pubblicato da Fulqrum Publishing, si presenta come un videogioco d’azione con una visuale dall’alto e con alcuni elementi da GDR.

Ai giocatori viene richiesto di esplorare una serie di livelli generati casualmente, tutti basati sulle storie di Lovecraft. Ma l’esplorazione non è tutto, e i giocatori dovranno anche combattere una serie di nemici come cultisti e tutta una serie di mostri citati all’interno dei miti realizzati dallo scrittore. Oltre a questo sarà anche necessario migliorare il proprio equipaggiamento, risolvere enigmi e trovare indizi per sconfiggere i Grandi Antichi.

Se il tutto ha saputo incuriosirvi sappiate che potete riscattare Lovecraft’s Untold Stories a questo indirizzo. Il titolo resterà gratuito per tutti solo per poche ore, quindi affrettatevi. Infine, vi ricordiamo che l’appuntamento con altri giochi gratis da fare vostri è atteso per questo giovedì, quando sarà l’Epic Games Store a donarci qualche nuova esperienza.