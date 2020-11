Giochi gratis PC: GOG regala un roguelike a tempo limitato

Questo fine settimana si sta rivelando parecchio scoppiettante per quanto riguarda i giochi gratis da riscattare su PC. Non solo abbiamo avuto il classico e immancabile regalo dall’Epic Games Store con l’italianissimo The Textorcist, ma c’è stato anche il sito indiegala che ci ha proposto Contract with the Devil, un gioco che abbraccia il genere hidden objects. Ora tocca a GOG, che come un fulmine a ciel sereno ci regala un nuovo gioco per PC.

Il terzo dei giochi gratis proposti questa settimana è Teleglitch Die More Edition, un particolare roguelike sviluppato da Test3 Project e prodotto dalla Paradox Entertainment. Con un’estetica molto semplice a 8-bit, questo titolo indie si basa tutto sul gestire le poche munizioni che si avranno a disposizione ad ogni inizio di partita. Dietro ogni angolo buio può nascondersi qualsiasi cosa e le mappe generate randomicamente non vi permetteranno mai di affrontare una partita uguale all’altra.

Se deciderete di riscattare gratuitamente Teleglitch dovete fare in fretta, dato che il titolo rimarrà gratuito sui GOG ancora per meno di due giorni. Lo potete fare vostro cliccando a questo indirizzo. Una volta fatto vostro, potrete immergervi nel futuro oscuro dominato dalle mega-corporazioni di Teleglitch, e cominciare ad esplorare i meandri più oscuri di un piccolo pianeta che si trova ai margini estremi della galassia.

Settimana dopo settimana le nostre librerie virtuali su PC si stanno espandendo ormai a dismisura. Sarà sempre più difficile stare dietro a tutte queste produzioni che non fanno altro che alimentare la fantomatica pila di arretrati. Cosa ne pensate dei giochi gratis proposti dalle varie compagnie questa settimana? Vi incuriosisce questo Teleglitch Die More Edition? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.