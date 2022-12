Nella giornata di ieri l’Epic Games Store ha regalato l’ultimo dei giochi gratis donati in questo periodo natalizio. Per lo store Epic Games adesso siamo tornati ad ottenere un titolo gratuito alla settimana, ma se siete sempre in cerca di nuovi giochi da riscattare a costo zero ci sono buone notizie per voi. In queste ore, infatti, GOG sta regalando un titolo molto interessante tutto sviluppato da una team italiano.

Il titolo gratuito che sta venendo regalato su GOG in queste ore è Daymare 1998, un survival horror che prende piena ispirazione dai titoli della saga Resident Evil. Il team che ha lavorato a questo gioco, chiamato Invaders Studio, è composto principalmente da autori italiani che in passato hanno lavorato a un remake fan-made di Resident Evil 2; e che ora possono vantare di aver pubblicato un survival horror molto affascinante.

Come si capisce dal nome del titolo, Daymare 1998 vuole riportare i giocatori a godere di un’esperienza horror in terza persona molto vicina ai migliori titoli del genere che uscivano a fine anni ’90. Dopo un incidente misterioso una cittadina viene assediata da creature infette, e nei panni di ben tre personaggi differenti i giocatori dovranno cercare di sopravvivere e allo stesso tempo portare alla luce le verità su quanto è accaduto realmente.

Come accade spesso con i giochi gratis regalati dalla piattaforma GOG, per fare vostro Daymare 1998 non vi serve fare altro che cliccare a questo indirizzo, e poi seguire i semplici passaggi che vi troverete a schermo. Fatto questo avrete aggiunto alla vostra ludoteca digitale un’ennesimo titolo di qualità senza spendere nemmeno un centesimo. Se siete in cerca di altri giochi gratis, invece, non dimenticatevi di riscattare il titolo offerto da Epic Games Store.

