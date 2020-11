Giochi gratis PC: GOG regala un titolo esplosivo a tempo limitato

Con l’inizio di una nuova settimana iniziano anche ad apparire nuovi giochi gratis per PC da riscattare sui vari store digitali. Grazie all’Epic Games Store, Indiegala e GOG, settimana scorsa abbiamo potuto aggiungere alle nostre librerie digitali ben tre nuovi titoli. Sempre GOG quest’oggi continua a voler espandere la ludoteca dei giocatori proponendo un altro gioco gratuito che è riscattabile in un lasso di tempo limitato.

Dopo l’indie roguelike Teleglitch Die More Edition di qualche giorno fa, oggi su GOG sarà possibile ottenere gratuitamente un nuovo gioco da aggiungere alla propria ludoteca digitale. Parliamo di Butcher, un frenetico e sanguinolento gioco d’azione in 2D che poggia le basi su un ventaglio di citazioni dei grandi titoli che hanno saputo emergere negli anni ’90. Se già il titolo vi fa gola correte a riscattarlo a questo indirizzo, dato che sarà gratuito solo per 48 ore.

Lo scopo di Butcher richiede al giocatore di eliminare qualsiasi cosa veda muoversi a schermo. Un action in 2D che vi porterà a devastare innumerevoli livelli imbracciando armi come: moto seghe. vari fucili e lanciagranate. Il titolo gioca anche molto con la creatività del giocatore, dando la possibilità di uccidere i nemici in vari modi anche usando l’ambientazione che circonda i vari livelli tutti diversificati tematicamente.

Vi ricordiamo che se volete aggiungere alla vostra collezione di giochi gratuiti ancghe questa nuova proposta di GOG, avete ben 48 ore, dopodichè il titolo tornerà ad essere disponibile solamente acquistandolo. Non sappiamo ancora se GOG sarà intenzionata a sostituire il titolo con un altro gioco gratuito, nel dubbio vi consigliamo di tenere d’occhio le nostre pagine per scoprire nuovi giochi gratuiti da riscattare. Cosa ne pensate di questo regalo da parte di GOG?