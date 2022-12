Queste settimane pre-natalizie sono una vera e propria manna dal cielo per tutti coloro che sono sempre in cerca di nuovi giochi gratis da riscattare. In questi giorni l’Epic Games Store ci sta dando dentro, regalando praticamente un nuovo gioco ogni giorno. Ma lo store di Epic Games non è il solo ad essere in vena di regali, e in queste ore c’è anche GOG che sta donando a chiunque un videogioco da non perdere per nessun motivo al mondo.

Non è la prima volta che GOG offre agli utenti PC una serie di nuovi giochi gratis da riscattare; ma questa volta il titolo ottenibile a costo zero è un qualcosa di veramente imperdibile. Parliamo del primo leggendario Broken Sword, nella sua versione Director’s Cut; una delle avventure grafiche punta e clicca migliori mai uscite sul mercato. Si tratta di un’opera che va giocata almeno una volta nella vita, e ora avete l’occasione di fare vostro questo gioco senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Il primo Broken Sword incarna perfettamente lo spirito della saga, proponendo ai giocatori una vera e propria avventura che li porterà in giro per il mondo per risolvere casi misteriosi. Il senso di scoperta e di avventura sono alla base di questa esperienza punta e clicca ricca di enigmi e personaggi tutti da scoprire. Il fascino di un gioco del genere è ancora oggi molto forte, e proprio per questo non potete farvi scappare l’occasione di giocare a questa perla videoludica.

Se siete incuriositi da questa esperienza gratuita, sappiate che potete riscattare Broken Sword Director’s Cut comodamente da GOG cliccando a questo indirizzo. Per riscattare il gioco vi basterà seguire le semplici istruzioni che vi si pareranno davanti una volta raggiunta la pagina dedicata al gioco sulla piattaforma di GOG.

