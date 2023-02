Grazie a GOG i giocatori PC possono godere di una valanga di giochi provenienti da diverse epoche videoludiche passate. Tra brand famosi, grandi cult e titoli sconosciuti, ce n’è per tutti i gusti. Quel che però rende ancora più ghiotta la scelta di esperienze proposte dal noto store PC, sono i giochi gratis che vengono regalati molto frequentemente. Proprio in queste ore gli utenti con un account GOG, infatti, possono riscattare a costo zero non uno, ma un’intera trilogia niente male.

I giochi gratis che stanno venendo regalati su GOG in queste ore sono tre capitoli della serie Alien Breed. Parliamo di un franchise storico per chiunque sia appassionati di gaming su PC, il quale è nato a inizio anni ’90 su Amiga. I tre capitoli che si possono riscattare tramite GOG fanno parte della trilogia più recente della saga, ovvero: Alien Breed Impact, Alien Breed 2 Assault e Alien Breed 3 Descent.

Tutti e tre questi giochi fanno parte di quella che possiamo definire come la seconda era del franchise, la quale rimane molto fedele ai titoli che hanno dato i natali alla saga. Alien Breed vi trasporterà in un universo sci-fi infestato da temibili alieni da eliminare. Nello specifico si tratta di giochi in stile top down shooter ricchi d’azione chiaramente ispirati alla serie di film Alien e al videogioco fantasy Gauntlet.

Se siete curiosi di provare questi tre giochi, sappiate che potete riscattare la più recente trilogia di Alien Breed cliccando direttamente a questo indirizzo. Va sottolineato, infine, che questi tre giochi gratis non saranno a disposizione di tutti per sempre, e per questo motivo il nostro consiglio è quello di farli vostri il prima possibile.

