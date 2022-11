Dopo l’inizio dei nuovi saldi autunnali di Steam, in molti avranno già tirato fuori il portafogli per accaparrarsi qualche esperienza scontata. In questi giorni, però, oltre agli sconti ci sono una serie di giochi gratis da riscattare su PC. In attesa di poter mettere le grinfie sui prossimi titoli gratuiti che verranno offerti domani dall’Epic Games Store, oggi è GOG, la piattaforma di CD Projekt RED a donarci uno dei migliori giochi indie degli ultimi anni.

Il titolo che sta venendo regalato da GOG in queste ore è nientemeno che Narita Boy, una delle esperienze indipendenti più interessanti che ci siano attualmente sulla piazza. Il gioco di debutto di Studio Koba è un inno a tutta la cultura del videogioco e un’avventura che vi spingerà a scoprire un mondo digitale pieno di misteri e segreti. Per quanto riguarda il gameplay, parliamo di un action bidimensionale pieno di momenti vari tutti da godere.

Oltre a mischiare una serie di elementi videoludici, Narita Boy vuole creare una narrazione ricca di pathos mescolandola a una grafica in pixel art curatissima in ogni dettaglio. Altro comparto che vi lascerà senza parole sono le animazioni dei modelli; tantissime e molto fluide, soprattutto se si pensa che questo rimane comunque l’opera prima di un team indipendente composto da non troppe persone.

Se tutto questo vi ha incuriosito, sappiate che potete riscattare gratuitamente Narita Boy su GOG a questo indirizzo. Per fare vostro questo titolo gratuito vi basterà seguire le semplici indicazioni presenti sulla pagina dello store digitale di CD Projekt. Se invece siete sempre in cerca di nuovi giochi gratis da fare vostri, sappiate che domani pomeriggio toccherà all’Epic Games Store rilasciare nuovi titoli a costo zero.

