I giochi gratis questa settimana non finiscono proprio mai. È incredibile il numero dei titoli che sono stati donati in questi giorni dagli store digitali e dalle varie compagnie videoludiche. Si parla du quasi una trentina di titoli che potete aggiungere alle vostre ludoteche digitali che vanno dalle esperienze più blasonate a una serie di titoli indipendenti e retrò donati dal servizio in abbonamento Prime Gaming. Ora però è il turno di GOG a regalarci un nuovo titolo per concludere al meglio i propri saldi estivi.

Il gioco in questione che sta venendo regalato da GOG in queste ore è VirtuaVerse, un’avventura in pieno stile punta e clicca che farà entusiasmare gli amanti del tema cyberpunk. Il gioco sviluppato dai ragazzi di Theta Division ci immerge in un mondo ricreato con uno stile pixel art a dir poco meraviglioso, e che include nel suo tessuto narrativo una serie di tematiche che vanno dalle cyberguerre e realtà virtuali.

In VirtuaVerse vestirete i panni di Nathan, un protagonista emarginato che ancora rifiuta di adeguarsi al nuovo sistema, si procura da vivere fuori dalla griglia smerciando hardware modificato e software craccato. Equipaggiato con il suo visore personalizzato, è tra i pochi in grado di accendere e spegnere l’AVR, per vedere la realtà per quello che è. Se il tutto vi stuzzica, sappiate che potete fare vostro questo titolo gratuitamente a questo indirizzo.

Anche dopo una settimana così ricca di giochi gratis, sappiamo già quali saranno alcuni degli appuntamenti per ottenere altrettanti titoli gratuiti per i prossimi sette giorni in arrivo. Per i prossimi titoli gratuiti toccherà però attendere fino al prossimo giovedì, quando lo store Epic metterà a disposizione ancora una volta uno o più giochi gratuiti. Ma non è detto che altri store digitali o compagnie possano regalare qualche giorno prima di giovedì completamente a sorpresa.