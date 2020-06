Giochi gratis PC: GOG regala tre nuovi giochi

Anche il noto sito GOG.com di proprietà di CD Projekt RED ha deciso di ampliare la sua offerta di titoli gratuiti inserendo nella sua collezione altri tre nuovi giochi gratis per PC. La Free Games Collection è una raccolta di titoli gratuiti che chiunque può scaricare per rilassarsi e sfruttare un po’ di tempo libero a casa (come suggerisce anche la didascalia ufficiale sul sito).

La raccolta con il passare dei mesi si sta ampliando costantemente proponendo diversi giochi gratis, oggi GOG ha deciso di inserire altri due giochi che potrete scaricare andando sul sito ufficiale di GOG. I giochi in questione sono Ascendant un action-adventure con protagonista un semi-dio con grafica 2D che deve avanzare nei livelli grazie al suo potere divino. Troviamo poi Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure, una avventura grafica retrò, spin-off di Thimbleweed Park. Ed infine War Wind, uno strategico ispirato a Warcraft 2 rilasciato nel lontano 1996.

Oltre ai titoli gratuiti inseriti nella loro Free Games Collection, sul sito è presente anche l’offerta estiva con sconti fino al 95% su diversi titoli tra cui The Witcher 3 Wild Hunt, XCOM 2, Divinity: Originale Sin 2 e molto altro ancora, se volete dare una occhiata potete farlo andando nella sezione dedicata sul loro sito ufficiale. Sicuramente i titoli gratuiti verranno aggiornati durante questa calda estate e non mancheranno altri giochi gratis da poter scaricare e provare in totale libertà, noi ovviamente vi faremo sapere eventuali novità a riguardo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete già giocato ai tre giochi sopracitati? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per eventuali novità riguardanti il GOG.com e la stessa casa polacca.