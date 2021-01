Giochi gratis PC: Humble Bundle regala Bomber Crew

Siete abituati ai regali di Humble Bundle e giochi gratis? Sembra che per i giocatori PC ci sia sempre tempo per qualche titolo gratuito. Oggi infatti grazie allo store di Epic, di giochi gratis ce ne sono due. I giocatori hanno potuto scaricare in modo completamente gratuito la Celebration Edition di Star Wars Battlefront 2. Ovviamente correte a scaricarlo se ancora non lo avete fatto, perché non potete perdere l’occasione di averlo nella vostra libreria. Come accade sempre però sono tanti gli store che ogni tanto decidono di regalare giochi. Questa volta tocca infatti ad Humble Bundle che ha deciso di dare in via gratuita Bomber Crew per i prossimi giorni.

A questa pagina potete trovare infatti il titolo, scaricabile in modo semplice. L’unica cosa che vi toccherà avere sarà un account Humble Budle, che vi consigliamo caldamente di fare anche perché il sito se ancora non lo conoscete crea dei bundle dal costo bassissimo per permetterci di donare soldi in beneficenza. Insomma che modo migliore per provare nuovi titoli se non unendola anche ad un bel gesto? Se non conoscete Bomber Crew, vi basti sapere che si tratta di un piccolo gestionale che vi metterà al comanda di una piccola crew di soldati. Ognuno con il suo compito.

Il vostro obiettivo sarà quello di far decollare l’aereo da combattimento e gestirlo durante il volo, tenendo conto di munizioni, motori e soprattutto guasti che potranno capitare per i motivi più generici. Inoltre sarà anche possibile prendere il controllo dell’aereo e passare direttamente all’attacco dei bombardieri nemici.

Bomber Crew è il gioco adatto se state cercando qualcosa di semplice, per passare un paio di ore completamente in tranquillità senza alcun pensiero. Cogliamo l’occasione per segnalarvi anche che è di poche ore fa la notizia del rinvio di uno dei titoli di Ubisoft di quest’anno.